La grande explication

Par DDK | Il ya 9 heures 10 minutes | 280 lecture(s)

C’est demain que débutera la dernière journée de la phase aller du championnat de la division honneur Tizi-Ouzou, avec le déroulement de cinq rencontres. Une première partie qui sera dominée par le choc qui opposera le leader, le FC Tadmaït, à la JSC Ouacifs. Une explication qui s’annonce difficile pour les deux antagonistes du jour, plus que jamais décidés à finir cette première manche sur une bonne note et augmenter, à l'occasion, leurs chances dans la course pour le titre. De son côté, le dauphin, l’O Tizi Gheniff, qui s’est vu stopper dans son élan par l’AC Yakouren après une longue série de victoires, accueillera le KC Taguemount Azouz. Une bonne aubaine pour les Olympiens de conserver leur fauteuil en attendant le déroulement de leur match de retard, prévu pour la semaine prochaine à Ouacifs face à la JSCO locale. Pour sa part, l’Etoile de Draâ El-Mizan, qui reste sur un succès hors de ses bases, en découdra cette fois-ci avec le FC Ouadhias. Un adversaire qui voyage plutôt bien, et dont devraient se méfier les Sudistes. A Tigzirt, l’EST locale, qui évolue avec un effectif rajeuni, recevra la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour, dans un match qui semble à la portée des gars de la ville balnéaire. Cependant, les jeunots du coach Bouchiba devraient éviter de sous-estimer leur invité du jour, pour éviter toute mauvaise surprise. Enfin, dans le dernier match de ce vendredi, l’ASC Ouaguenoun, qui occupe l’avant-dernière loge au classement, et qui n’a pas encore goûté à la victoire depuis l’entame de la saison, n’aura guère la tâche facile à l’occasion de la réception de l’AC Yakouren. Un invité qui semble déterminé à confirmer sa dernière victoire, acquise à domicile devant le désormais ex-leader, l’O Tizi-Gheniff.

S. K.