Une empoignade à grand enjeu

Le championnat de la division honneur Béjaïa sera au repos, ce week-end, pour permettre à la ligue de programmer une AGE samedi prochain.Profitant de ce vide, la commission, gérant la compétition, a programmé une rencontre qui reste à disputer pour le compte de la 10ème journée. Une rencontre, qui devait mettre aux prises le CRBST au SRBT, a été annulée ou plutôt arrêtée, à cause d'un vent qui soufflait fort, ce jour là. Ainsi donc, l’occasion est offerte aux littoraux qui auront à évoluer chez eux, face à la formation du SRBT qui n'arrive plus à retrouver son rythme, comme l'illustre sa position aux dernières loges du classement. Un duel qui s’annonce passionnant entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Certes, sur papier, les gars du CRBST partent légèrement favoris, et ce au vu des capacités des uns et des autres, mais les littoraux devront se méfier de leur adversaire du jour, qui tentera de marquer des points et sortir de la zone rouge. De leur coté, les protégés de Redjradj, qui semblent conscients de la tâche qui les attend, n'entendent pas laisser filer les équipes de tète, car, en cas de victoire, ils reviendront à hauteur de la JSIO, soit à 5 points du podium. Encore faudra-t-il gagner cette rencontre, qui s’annonce importante pour les coéquipiers de Bourouih.

Zahir Aït Hamouda