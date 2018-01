Le titre de champion d’hiver en jeu

Par DDK | Il ya 9 heures 12 minutes | 355 lecture(s)

Ultime journée de la phase aller qui sera marquée par le repos provisoire du leader, l’OC Adjiba. La journée s’annonce toutefois favorable au NM Lakhdaria qui pourra reprendre les commandes du championnat et remporter le titre honorifique de champion d’hiver. En effet, le NML affrontera à domicile, l’imprévisible équipe de l’A Guelta Zerga qui reste sur une large victoire (5 - 1) devant le CR Bordj Okhris. Le FC Thamelaht effectuera un périlleux déplacement chez le WR Dirah très tumultueux dans ses résultats et qui fera tout son possible pour terminer la phase aller avec une bonne note. Ecrasée mardi dernier par l’Olympique de Raffour, l’ASC El Hachimia recevra le W Ath Vouali avec comme seul objectif, se racheter de sa dernière déconvenue et se relancer dans le championnat. Le CR Bordj Okhris affrontera l’UB Mesdour, dans une rencontre entre deux équipes en quête de victoire pour sortir de la zone rouge. L’Olympique de Raffour en pleine confiance et qui n’a pas perdu de match depuis la cinquième journée essayera de maintenir son invincibilité à l’occasion de son match face au CR Bouderbala.

M’hena A.