A Saïda pour se qualifier

Le MOB affrontera, demain au stade du 13 Avril de Saïda, le MB Hssassna pour le compte des 16es de finale de la coupe d’Algérie.

Ce match intervient pour les Crabes dans une conjoncture un peu difficile après le limogeage de Mustapha Biskri et les défections de Salhi, Bouledieb et Mouhli pour causes de blessures. C’est Hakim Sbaa qui coachera ce match après avoir préparé le groupe tout au long de la semaine où une bonne ambiance a régné malgré l’échec de la semaine écoulée devant l’ASMO. La direction a réuni toutes les conditions nécessaires dans le but de revenir avec la qualification. Ainsi, la délégation Béjaoui a pris la direction de Saïda hier matin, une manière d’encourager les joueurs à aller de l’avant et ne se concentrer que sur le match de demain. Cette joute qui intervient après l’amère défaite à Oran doit pousser les joueurs à se donner à fond devant une équipe qui impose du respect, une équipe qui pratique du beau football. Celle-ci occupe le milieu du tableau dans le classement du groupe Ouest de la DNA. Les joueurs doivent rester concentrés tout au long de la partie, car le match se joue jusqu’au sifflet finale de l’arbitre.

