Le directoire dissous

Lors de l’AGEX tenue hier après-midi dans un hôtel de la ville, plusieurs décisions ont été prises par les actionnaires de la JSK.

Parmi les participants à ce conclave, on citera les Azlef, Kana, Banabderrahmane, les membres du CSA, ainsi que l’ex-président Hannachi. Les actionnaires ont décidé la dissolution du directoire, ainsi que du conseil d’administration. Il a été aussi décidé que c’est Nassim Benabderrahmane qui gérera les affaires du club pendant 15 jours, avant la tenue d’une AG ordinaire.

Cherif Mellal prendra les commandes à partir du 25 janvier

Les actionnaires ont convenu de désigner Cherif Mellal président du club. Celui-ci prendra officiellement ses fonctions le 25 janvier prochain. Le concerné a déjà remis une somme de 10 milliards de centimes à Benabderrahmane, pour recruter un coach et de nouveaux joueurs.

Azlef : «On remercie le directoire»

«On remercie les membres du directoire pour ce qu’ils ont fait pour le club. Ils ont fait de leur mieux, mais ils n’ont pas réussi leur mission. Je tiens à vous préciser que les dettes du club ont été payées par les subventions du MJS et d’Ooredoo et qu’il n’y a pas de crédits bancaires. Pour Aït Djoudi, il ne devait pas divulguer des choses concernant le club sur un plateau télévisé», a déclaré Azlef.

Benabderrahmane : «On recrutera un coach et deux joueurs»

«J’assurerai l’intérim pendant 15 jours. Mellal a déjà versé un chèque de 10 milliards qu’on utilisera dans l’opération recrutement. Pour la venue de Badou Zaki, je ne peux rien vous dire. On verra bien si on trouve un terrain d’entente avec lui. S’agissant des joueurs, on recrutera encore deux éléments», a informé pour sa part Benabderrahmane.

