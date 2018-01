La victoire de l'espoir du CRB Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 354 lecture(s)

Avant-hier, lors du choc de l’avant-dernière journée, entre le CRB Tizi-Ouzou et l’USM Draâ Ben Khedda au stade Oukil Ramdane, les supporters ont suivi un match hautement disputé.

Les Communards, en quête de victoires, ont réussi à empocher les trois points et à respirer en championnat, en battant, par la plus petite des marges, leurs homologues de Draâ Ben Khedda. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score vierge de 0 à 0 en première mi-temps. Mais en seconde période, les changements opérés par le coach Meftah Chabane ont apporté leurs fruits, puisque le rentrant Khaldi a réussi, cinq minutes après son incorporation, à provoquer un penalty suite à son fauchage sur la surface de vérité par un joueur de Draâ Ben Khedda. La sentence est exécutée avec brio par le défenseur axial Achour Islam après l’heure de jeu. Une victoire ô combien précieuse et importante qui permet aux Communards d’entrevoir le dernier match de cette phase aller avec assurance et beaucoup de confiance. Quant aux gars de DBK, ils sont appelés à revoir leur copie, car la situation devient de plus en plus compliquée.

Akbou retombe dans ses travers

Restant sur un nul à Awzellaguen la journée précédente face au NRDI, les protégés de Fetiouane se devaient absolument négocier positivement leur sortie au stade de Baba Hacène face à la formation de la JS Tixeraine, pour sortir de la zone des turbulences et prendre un peu d'air au classement général. Finalement, les gars de la JSA ont complètement raté leur match en s'inclinant sur le score de 2 à 1 face à un adversaire qui a crânement joué ses chances. Avec ces trois précieux points, les Banlieusards algérois gagnent des places au classement, en se propulsant à la seconde marche en compagnie du CRBBK, tenu en échec par l'ESMB, contrairement à leurs vis-à-vis d’Akbou, qui pataugent toujours dans le bas du tableau avec cette peu enviable avant-dernière loge. Ils sont impérativement appelés à réagir avant qu'il ne soit trop tard, à commencer par la prochaine sortie à domicile face à l'ESM Boudouaou, prévue mardi prochain dans le cadre de la mise à jour du calendrier, avant d'accueillir le dauphin, le CRBBK, samedi prochain pour la clôture de la phase aller.

Sour El Ghozlane en solide leader

Rien ne semble arrêter l’ascension du leader l’ES Ghozlane qui vient de creuser l’écart de son poursuivant immédiat, le CRB Bordj El Kiffan, à six points, suite au faux pas de celui-ci (0 - 0) face à l’ESM Boudouaou. Ainsi, les gars de Sour El Ghozlane sont allés chercher les trois points chez la JS Boumerdès (0 - 1) et totalisent désormais 30 points dans leur compte, après 13 matchs disputés et un match de retard. Pour les autres rencontres de cette journée, l’IR Birmandreis a été tenu en échec en faisant 0 à 0 face à l’ES Azeffoun. Le WA Rouiba a, quant à lui, réappris à gagner en battant 3 à 2 l’EC Oued Smar. Pour sa part, le NR Dely Ibrahim s’est imposé 1 à 0 face à la JS Tichy et l’Olympique Tizi Rached s’est contenté d’un nul à domicile devant le WB Saoula (3 à 3).

M. B. et Z. A. H.