Le concours du meilleur jeune footballeur relancé

Le nouveau directeur technique régional, Dahmane Badreddine, s’est réuni la semaine dernière avec l’ensemble des directeurs techniques de wilaya, relevant des sa compétence, à savoir Tizi-Ouzou, Alger, Béjaïa, Boumerdès et Bouira. Un conclave, tenu au siège de la ligue de Tizi-Ouzou, qui avait pour ordre du jour la formation fédérale, les sélections et d’autres sujets liés au développement du football au niveau des régions susdites. Le premier responsable technique du centre a fait part aux présents de toutes les décisions prises par la DTN, que ce soit en matière de formation des entraîneurs que de détection de jeunes talents. Évoquant le volet relatif à la formation fédérale, le DTR a informé l’ensemble des responsables techniques au niveau des wilayas des dispositions prises, pour améliorer la qualité de la formation. A cet effet, le contenu des cours, le nombre de stagiaires par sessions, la durée des stages, le volume horaire à dispenser, les frais de participation ont été autant de sujets abordés ayant connu des changements. Aussi, afin de sceller tous ces changements opérés, les nouveaux stages (FAF 1, 2 et 3) ne seront organisés qu’à partir du mois de mars prochain. L’autre point qui a été soulevé lors de cette réunion a trait la détection de jeunes talents. Les directeurs techniques de wilaya ont été instruits de procéder à une large prospection chez les catégories U17, U15 et U13 et d’arrêter les sélections desdites catégories. Ces dernières seront ensuite appelées à prendre part à un championnat inter-ligues, à l’issue duquel les meilleurs joueurs seront retenus pour la sélection régionale. Le concours du meilleur jeune footballeur a été également relancé.

