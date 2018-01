Que ce fut laborieux !

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 461 lecture(s)

Le MO Béjaïa a décroché difficilement son billet qualificatif aux 8es de finale de la coupe d’Algérie, en battant, après prolongations, le MB Hassasna sur le score de 2 à 1.

Ayant dominé la première partie de bout en bout, les Béjaouis, qui ont ouvert le score par l’entremise de la nouvelle recrue, Hichem Cherif (15’), ont raté plusieurs occasions d’ajouter des buts, notamment les Kadri et Belkacemi. En seconde période, et malgré les conseils de Hakim Sebaâ, les joueurs du MBH étaient plus volontaires sur le terrain. Ils ont dominé les débats jusqu’à la 81e minute de jeu, lors de laquelle leurs efforts ont été récompensés par le but égalisateur. Les locaux poursuivent leur domination et obtiennent un penalty à la 91e minute que le gardien béjaoui arrêta. Le score resta inchangé jusqu’au sifflet final de l’arbitre. Il a, donc, fallu recourir aux prolongations pour départager les deux équipes. Ainsi, à la 103e minute, Soltane, d’un tir des 20 mètres, marque le second but du MOB, synonyme de qualification aux 8es de finales. A noter que le nouvel entraîneur, Rachid Bouarata, n’a pas fait le déplacement avec l’équipe à Saïda. Il débutera son travail demain lundi lors de la reprise qui sera précédée par une réunion de présentation et de prise de contact avec les joueurs. Concernant le recrutement lors de ce mercato hivernal, deux joueurs étaient attendus hier à Béjaïa pour finaliser avec la direction. D’après une source proche, il s’agit de Billel Mebarki (USMH) et Sameur Abdelhakim (CRB).

Rahal :

«Même le terrain nous a compliqué la tâche»

A la fin du match, le capitaine Fawzi Rahal a notamment déclaré: «Ca n’a pas été facile devant une accrocheuse et bonne équipe de Hassasna, d’autant que nous avons joué sur un terrain impraticable après les pluies qui se sont abattues sur la région. L’essentiel est qu’on a décroché une belle qualification aux 8es de finale, même si la coupe n’est pas notre objectif».

Z. H.