«Avec la contribution de tous, on peut accéder»

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 449 lecture(s)

Après avoir paraphé un contrat de 6 mois au profit du MO Béjaïa, Rachid Bouarata parle dans cet entretien de sa venue au club et des objectifs tracés avec la direction.

La Dépêche de Kabylie : Peut-on savoir comment se sont déroulées les négociations ?

Rachid Bouarata: À vrai dire les négociations ont débuté avec les dirigeants du MOB l’été dernier, malheureusement ça n’a pas abouti. Mais à présent, tout s’est très bien déroulé et j’ai signé un contrat de 6 mois renouvelable. On s’est mis d’accord sur les objectifs du club, les conditions du travail, ainsi que le challenge à relever. Dans l’ensemble, je peux dire que ça s’est très bien passé.

Quels sont les objectifs assignés par la direction ?

L’objectif principal est de jouer les premiers rôles même si la seconde phase sera plus difficile que la première, avec pas moins de huit équipes qui sont concernées par l’accession. On dit bien que le plus dur ce n’est pas d’arriver au sommet mais c’est d’y rester et cet adage s’applique bien sur le MOB qui a terminé la phase aller sur le podium. C’est le discours qu’on a tenu ensemble avec les dirigeants et les choses sont devenues claires. J’ai demandé aussi les moyens nécessaires et adéquats pour jouer l’accession.

Vous avez à votre compte plusieurs accessions avec différents clubs. Êtes-vous capable de rééditer ces exploits ?

C’est vrai, j’ai vécu plusieurs accessions avec l’USM Annaba, l’USM Ain Beida, le CS Constantine et dernièrement avec le CA Batna, donc je peux dire que je maîtrise un peu. Je connais les ingrédients de l’accession et j’ai une certaine expérience concernant l’accession d’un palier à un autre. On va essayer de revivre ces moments d’accessions ici à Béjaïa en cherchant à atteindre l’objectif tracé avec la contribution de tout le monde qui doit croire en ce projet. Je pense qu’on peut concrétiser cet objectif même si la mission ne sera pas facile. On doit collectivement fournir des efforts pour être à la hauteur des attentes des supporters et des dirigeants.

Propos recueillis par Z. H.