Abdelkrim Nemdil (USMH) attendu aujourd’hui

Les joueurs de la JSMB reprendront le chemin des entraînements demain à 16h, après deux jours de repos accordés par le coach Mounir Zeghdoud, pour préparer le CRBAF programmé vendredi prochain à Ain Fakroun. Le coach, qui a souhaité programmé une joute amicale avant-hier pour cause d’indisponibilité de terrains, a dû l’annuler et libérer les joueurs pour se ressourcer chez eux. Le prochain match du championnat revêt un grand intérêt pour la JSMB qui doit bien négocier son déplacement à Ain Fakroun, après avoir assuré deux victoires consécutives lors des deux derniers matchs. Alors que l’écart avec le troisième est de deux points seulement, les Béjaouis doivent profiter de la situation de crise que vit le CRBAF pour revenir avec le meilleur résultat possible surtout qu’après, ils auront deux matchs de suite à domicile, une aubaine à ne pas rater. Les capés de Zeghdoud doivent fournir plus d’efforts lors de cette seconde phase pour récolter le maximum de points et se rapprocher plus du podium, synonyme d’accession en Ligue 1 Mobilis. Sur un autre volet, les nouvelles recrues, Khedairia et Ziane-Cherif, ont intégré le groupe et travaillent d’arrache-pied pour s’imposer et taper à l’œil du coach pour une éventuelle titularisation lors des prochains matchs. Les deux joueurs qui cumulent une expérience inégalable sur les terrains, peuvent donner un plus à l’équipe lors de cette seconde partie du championnat, surtout en défense où l’équipe trouve d’énormes difficultés pour garder un avantage de score. Pour ce qui est du recrutement hivernal ou la JSMB n’a plus droit qu’à un seul renforcement après avoir assuré Khedairia et Ziane-Cherif et accordé une licence au gardien Merzougui, les dirigeants du club attendent la venue aujourd’hui de Abdelkrim Nemdil (USMH) pour signer un contrat avec la JSMB après avoir tout conclu la semaine passée. Nemdil qui n’a pas encore récupéré ses papiers après avoir été libéré par la CRL, devrait les avoir hier et regagner Béjaïa aujourd’hui pour signer son bail avec l’équipe chère à Boualem Tiab.

Z. H.