«Les trois prochains matchs seront le tournant»

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 370 lecture(s)

Suite à l’absence de Mounir Zeghdoud pour obligation familiale, la séance de reprise de lundi passé a été assurée par le coach adjoint Toufik Kabri.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la reprise après deux jours de repos ?

Toufik Kabri : Après le stage bloqué et les efforts consentis, les joueurs étaient très fatigués avec la cassure du championnat. Donc, la reprise a été un peu difficile après presque trois semaines sans compétition et c’est pour cela qu’on a accordé deux jours de repos aux joueurs. Aujourd’hui, on a repris le travail le plus normalement du monde et dans une bonne ambiance.

Le prochain match aura lieu à Aïn Fakroun après deux matchs de suite à domicile…

Les trois prochains matchs sont un virage décisif pour nous afin d’empocher le maximum de points. Le match du RCR fait partie du passé et à présent, il faut bien gérer les prochaines rencontres à commencer par le match du CRBAF, une équipe qui passe des moments difficiles en ce moment en championnat, mais le match ne sera pas facile pour les deux équipes. Après nous recevrons deux fois de suite et ça sera le tournant du championnat, car si on arrive à bien négocier ces matchs, on abordera la suite avec un moral au beau fixe et on se rapprochera plus de notre objectif qui est l’accession en Ligue 1. Cette année, le championnat aura un charme particulier car actuellement, il y a huit clubs qui jouent pour l’accession et le championnat sera plus disputé. Il faut aussi jouer cette seconde phase avec beaucoup de prudence, donc il faut bien calculer avant l’entame du match.

Comment voyez-vous la suite du championnat ?

Nos joueurs sont très conscients de la tâche qui les attend et on fournira tous les efforts nécessaires pour gagner le maximum de points et être dans une position confortable. On va gérer match après match et actuellement, on ne pense qu’au match du CRBAF après on enchainera avec les autres.

Entretien réalisé par Z. H.