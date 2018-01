Le MOB et la JSMB à la trappe

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 469 lecture(s)

Les catégories «réserve» du MOB et la JSMB ont été éliminées, avant-hier, par, respectivement, l’OM et le PAC, pour le compte des 16es de finale de la coupe d’Algérie. Les jeunes Crabes, qui se sont déplacés au stade Imam Lyes de Médéa pour y affronter l’OM local, ont été battus sur le score de 2 à 0. Un résultat un peu sévère, vu la bonne santé du groupe d’Amar Allou. Concernant les jeunots de la JSMB, ils ont été battus par la formation du PAC sur le score de 2 à 1. Les Béjaouis ont été les premiers à ouvrir le score, avant que les joueurs du PAC n’égalisent en seconde période et inscrivent un second but sur penalty.

Z. H.