Tala Tgana termine l’aller sur le podium

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 323 lecture(s)

Le pensionnaire de la division pré-honneur groupe C, la JS Tala Tgana, a terminé la première moitié du championnat à la 2e place, derrière le champion d’hiver, le NA Redjaouna.

L’équipe des Ath Djennat a totalisé 28 points sur les 12 matchs joués pendant cette phase aller. Sur les 12 rencontres disputées, les camarades du buteur attitré Yazid Belgouda ont réussi à s’imposer à neuf reprises, tout en faisant un match nul et en ne s’inclinant que deux fois. Un parcours qui confirme les ambitions de l’équipe de la JS Tala Tgana qui jouera à coup sûr l’accession en division honneur cette saison. Il reste encore toute une phase retour à jouer et les chances des coéquipiers de Madjid Hamouni restent intactes, surtout après le passage à vide du leader, le NA Redjaouna, lors des dernières journées de la première aller. La JSTT n’est pas loin de la tête de classement du groupe C, puisque deux points seulement la séparent du NAR.

24 buts marqués et 8 encaissés

Les gars d’Ath Djennad ont réussi à inscrire 24 buts sur les 12 matchs disputés, ce qui fait une moyenne de deux buts par rencontre. Yazid Belgouda a marqué la moitié de ce nombre, à savoir 12 buts, tandis que le reste ont été inscrits par, respectivement, Hamouni Madjid (3), Iguer Koceïla (2), Saïdi Farouk (1), Barido (1), Fekibi Massi (1), Tacine Fodhil (1), Aït Ouarab Redouane (1), Louda Aghilès (1) et Alliliche Mohand (1). Sur le plan défensif, l’arrière-garde de la JS Tala Tgana a bien résisté lors de cette première manche, en n’encaissant que 8 réalisations. Les dirigeants, le staff technique ainsi que les amoureux de ce club sont derrière l’équipe et restent confiants et optimistes quant à ses chances d’accéder en division honneur cette saison. En tout cas, le staff technique compte mettre à profit cette trêve pour recharger les batteries, afin d’entrevoir la deuxième manche sous de bons auspices, avec tous les atouts en main.

Massi Boufatis