Barbacha sombre à Sidi-Aïch

C'est une dixième journée qui n’a connu aucun fait notable qui mérite d'être signalé, du moins dans le haut du classement. En effet, le leader RC Seddouk a assuré, chez lui, la semaine passée, les 3 points de la victoire, en prenant le meilleur, dans le big match du jour, sur la JSB Amizour, qui restait pourtant invincible jusque-là. Soit 3 points supplémentaires qui s'ajouteront au compteur des Vert et Noir qui confortent solidement leur fauteuil avec un écart d'une longueur sur le dauphin et plus dangereux rival, le NC Béjaïa, qui a assuré, bien que difficilement, l'essentiel face à la coriace formation du CRB Aït R’Zine. Du coup, la JSB Amizour se voit, désormais, reléguée à la troisième marche du podium, devant les littoraux du CRB Aokas, qui ont réalisé une mauvaise opération, en s'inclinant chez le NB Taskriout qui a attendu la 10ème journée, pour renouer avec les victoires. L'autre sérieux prétendant, le SS Sidi-Aïch, a, de son coté, engrangé 3 précieux points, après avoir écrasé la lanterne rouge l'ARB Barbacha. Ainsi, les diables rouges, qui semblent avoir retrouvé leur véritable rythme de croisière, se voient collés au cinquième rang à 4 points du podium. Parmi les outsiders de ce palier, les olympiens d'Akbou se sont permis un bol d'air, suite à leur succès face à la JS Ighil Ouazzoug, qui a accusé le coup après une belle remontée au classement. Dans le bas de la hiérarchie de cette division honneur, l'équipe de l'AS Oued Ghir s'est révoltée, en remportant son duel face au voisin du GSPC Béjaïa (protection civile). Après son revers, ce dernier se rapproche des autres formations du bas de la hiérarchie. La mauvaise affaire est à mettre à l'actif de l’ARBB qui, après son lourd revers face au SSSA, reste planqué à la toute dernière loge avec zéro point à son compteur. Enfin, la rencontre, qui devait opposer le CRBS Tenine au SRB Tazmalt a été annulée pour la seconde fois, en raison des conditions météorologiques, qui ont rendu le terrain impraticable. En somme, c'est une journée qui a apporté son lot d'enseignements dans la deuxième partie du classement.

Zahir Ait Hamouda