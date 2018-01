Report des compétions

Par DDK | Il ya 9 heures 41 minutes | 360 lecture(s)

Suite aux turbulences qui secouent la ligue de football de la wilaya de Béjaïa, qui a, par ailleurs, annulé l'AGE prévue samedi, et par souci de garantir une compétition loyale sous le contrôle d'une instance (ligue) régulièrement constituée, les championnats des deux paliers (honneur et pré-honneur) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, et ce, après consultation de la commission fédérale chargée des ligues.

Z. A. H.