«Très heureux de rejoindre la JSK»

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 871 lecture(s)

Tout en confirmant son engagement avec la JSK, Guittoune promet d’être à la hauteur de la confiance placée en lui.

La Dépêche de Kabylie : Les dirigeants kabyles nous ont informés que vous êtes Canari. Vous confirmez ?

Ali Guitoune : Effectivement, les responsables kabyles ont trouvé un accord avec la direction de mon club et je serai Canari Inch’Allah. Je suis très heureux de rejoindre un aussi grand club.

Chaque saison, votre nom est cité pour renforcer l’effectif kabyle. La concrétisation de ce transfert s’est enfin réalisée. Votre sentiment ?

C’est vrai que les dirigeants de la JSK me voulaient depuis quelques saisons déjà. Cependant, mes dirigeants me retenaient à chaque fois. C’est une question de destin... Je suis très ravi de la concrétisation de cet engagement.

Selon nos informations, vous avez passé sept ans à Tadjenanet. Peut-on connaître les noms des clubs où vous avez évolué auparavant ?

J’ai passé 7 années entières à Tadjenanet. Mais j’ai fait un passage à l’US Chaouïa. Avant de rejoindre Tadjenanet, j’ai joué dans un petit club qui s’appelle «El Kaïssa El Zarka» et dans deux club d’El Eulma, à savoir Tarbiyate et Amel El Eulma.

En rejoignant la JSK, vous allez travailler avec le coach Saâdi. Le connaissez-vous ?

Nourredine Sâadi est un coach connu qui a travaillé un peu partout. Je suivais les matchs du MCEE lorsqu’il drivait cette équipe. C’est un coach qui maîtrise son boulot et je reste convaincu qu’on réalisera de belles choses avec lui.

Saâdi compte opter pour le 3-5-2. Est-ce un schéma qui vous arrange ?

Il n’y a aucun souci. Avec le coach Boughrara, on a appliqué tous les schémas dans les différentes rencontres. De ce côté-là, il n’y aura aucun problème.

La JSK se trouve dans une situation difficile au classement. Est-ce que cela vous fait peur ?

Même si la JSK se trouve en bas du tableau, je reste confiant quant à ses chances de revenir en force. J’ai vécu cette situation avec le DRB Tadjenanet la saison passée. Il y a des hommes à la JSK qui, avec le travail et l’esprit d’équipe, seront capable de réaliser l’essentiel.

Un mot pour les supporters qui attendent beaucoup de vous ?

Je sais que les supporters de la JSK aiment beaucoup leur club et attendent beaucoup de lui. Je leur demande de soutenir l’équipe et Incha’Allah, on réalisera de belles performances pour les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi