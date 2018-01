«La qualification c’est bien, mais j’ai des choses à dire aux joueurs»

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 612 lecture(s)

Pour le nouvel entraîneur de la JSK, Nourredine Saadi, la qualification arrachée par l’équipe est bonne pour le moral. Néanmoins, il n’a pas caché son insatisfaction quant au rendement des joueurs : «Cette qualification fera certes du bien à l’équipe, mais j’ai des choses à dire aux joueurs», a-t-il déclaré.

«Le souci de Belkalem, c’est son manque de compétition»

Beaucoup de choses ont été dites ces dernières heures sur la venue de Belkalem à la JSK. Et contrairement à ce qui a été dit sur un éventuel problème financier, Saadi affirme que c’est la forme actuelle du joueur qui pose problème. «J’ai parlé avec Belkalem et son seul souci est son manque de compétition. Il m’a dit qu’il ne pourrait pas être prêt pour les prochains matchs. Mais je l’ai rassuré sur ce point», a-t-il dit, avant de poursuivre : «Il n’a par ailleurs rien exigé sur le plan financier. Je lui ai parlé ce matin et à aucun moment, il n’a pas parlé d’argent. Il m’a juste dit qu’il veut jouer pour la JSK et que son seul souci est le manque de compétition».

«J’ai besoin de Hammar»

Questionné sur le cas de l’attaquant Hammar qui est en conflit avec la direction à cause de l’avance qu’on ne lui a pas accordée, le nouvel entraîneur de la JSK dira : «J’ai besoin de Hammar, c’est un attaquant sur lequel je mise. Je parlerai avec lui et je vais l’encadrer pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même». Saadi ajoutera : «S’il a un problème administratif, il doit le régler».

«Je compte sur Ekedi»

En plus de Hammar, Saadi a affirmé qu’il compte aussi sur l’attaquant camerounais Steve Ekedi. Le joueur avait des problèmes avec l’ancienne direction et a même été relégué en équipe espoirs à un certain moment. L’entraîneur se contentera d’assurer : «Je compte sur Ekedi».

«Je redresserai la barre»

Malgré la position de la JSK au classement général, Saadi se veut rassurant. Il affirme être bien conscient de ce qui l’attend : «Je sais ce qui m’attend. L’équipe se trouve, certes, au bas du tableau, mais je ferai tout pour redresser la barre», conclura-t-il.

