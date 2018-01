La phase aller décortiquée

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 193 lecture(s)

Le MB Bouira a terminé la phase aller avec un match nul (0 - 0), ramené de Bordj Ghedir face à l’ASBG locale.

C’est le dixième match nul de la saison pour le Mouloudia sur les quinze rencontres disputées. Le MBB termine, ainsi, à la sixième place avec 22 points (quatre victoires, dix matchs nuls et une seule défaite). Pour rappel, le club, qui avait bien débuté la saison, a connu une suite tumultueuse suite au départ de pas moins de neuf joueurs à cause des problèmes financiers dont se débat le club. Pourtant, ce dernier est, sans doute, parmi les rares clubs à avoir versé trois mois d’indemnités d’avance à ses joueurs. Désormais, c’est la trêve hivernale. Une trêve de deux semaines qui permettra aux dirigeants, notamment à l’entraîneur Fettache Rachid, de faire le point sur la phase aller, décortiquer les lacunes et essayer de trouver des solutions, afin de bien aborder la phase retour, dont la reprise est prévue pour le 26 janvier. A noter qu’après le dernier match de la phase aller, disputé à Bordj Ghedir, les joueurs ont eu droit à quatre jours de repos. Pour les séances d’entraînement, du biquotidien, du travail physique, au niveau de la forêt Errich, et technico-tactique, avec éventuellement des joutes amicales au stade Bourouba Saïd, sont au programme.

Le cri d’alarme du président de CSA

«On aurait souhaité effectuer au moins une semaine de stage bloqué, comme ce fut le cas lors de la trêve de la saison dernière, lors de laquelle on a eu la chance d’effectuer une excellente préparation d’une semaine au niveau de l’École nationale des sports olympiques. Cela nous a permis de réaliser une très bonne phase retour, couronnée par une accession historique en inter-régions. Mais malheureusement, les moyens nous font défaut actuellement», regrette le président du CSA/MBB, Nordine Hamadi. Aujourd’hui, enchaîne ce dernier, «l’équipe croule sous les dettes. Nous avons du mal à prendre en charge la restauration et le déplacement de l’équipe avec l’ensemble des catégories. On attend toujours les promesses des autorités, c’est le moment de réagir et d’aider l’équipe, sinon ce sera la catastrophe. Nous avons décidé d’envoyer des requêtes aux autorités, à commencer par le wali, le P/APW, le P/APC, le DJS. On tapera sur toutes les portes s’il le faut, pour sauver l’équipe».

M’hena A.