Boghni domine à l’extérieur

Après une trêve de trois semaines, le championnat pré-honneur Tizi-Ouzou (Groupe A) a repris le week-end dernier ses droits avec le déroulement de la première journée de la phase retour. Une reprise que le champion d’hiver, le DC Boghni, n'a pas laissé filer, pour asseoir son avance. En effet, les Montagnards, qui n’ont pas concédé la moindre défaite lors de la manche aller, sont allés s’imposés chez la coriace formation de l’AS Aït Bouadou, une des seules équipes qui les avait contraints au partage des points au match aller. Auteur d’un parcours sans faute, le DC Boghni semble bien parti pour retrouver la division honneur la saison prochaine. L’autre bonne opération est à mettre à l’actif du dauphin, l’AS Imazghraen, qui n’a raté l’occasion d’engranger les trois points devant un rival dans la course pour le titre, en l’occurrence la JS Tadmaït, grand perdant de la journée. Les jeunots de Frikat, qui accusent quatre longueurs de retard sur le leader, semblent être les seuls concourants potentiels des Montagnards. La bataille à distance entre les deux équipes promet une suite des plus serrées, même si le DC Boghni, de par son expérience, part légèrement favori devant l’AS Imazgharen, déterminée à jouer crânement ses chances jusqu’au bout. Pour sa part, la JS Mechtras ne s’est pas déplacée chez la JS Aït Yahia Moussa pour des raisons que l’on ignore pour le moment. De son côté, l’IRB Souk El Tenine a remporté le derby qui l'a opposé à son voisin, l’OS Maâtkas. Enfin, la JS Boumahni a été accrochée par le FC Aït Zaïm au stade de Boghni. Un nul qui n’arrange pas les affaires des deux antagonistes du jour. Pour rappel, la reprise du championnat de la division pré-honneur des groupe B et C interviendra, respectivement, les 19 et les 26 du mois en cours.

S. K.