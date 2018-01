Hamouti Omar nouvelle recrue

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 259 lecture(s)

La direction du FC Tadmaït, à sa tête Hamid Mezioudène, n’est pas restée les bras croisés durant le mercato d’hiver. Le premier responsable du FC Tadmaït a, en effet, réussi à engager un joueur de valeur et d’expérience, en l’occurrence Omar Hamouti. Un défenseur axial de qualité, âgé de 30 ans, qui a porté les couleurs de plusieurs clubs par le passé. Le dernier en date était la JS Boukhalfa (2016-2017). N’ayant pas signé en début de saison, Omar Hamouti est resté tout de même actif, en entretenant sa forme quotidiennement. Ce défenseur central sera donc d’un grand apport pour le compartiment défensif du FC Tadmaït, pour la deuxième moitié de la saison, et va certainement ramener de la solidité et de l’équilibre pour l’arrière-garde de l’équipe.

Massi Boufatis