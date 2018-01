Opération rachat pour Akbou

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 295 lecture(s)

Après avoir subi un autre coup d’arrêt chez les Banlieusards de la JS Tixeraine, la JS Akbou s’apprête à accueillir, aujourd’hui mardi à Awzellaguen, l'ESM Boudouaou, dans le cadre de la mise à jour du calendrier de la Régionale 1. Les protégés de Fetiouane, qui occupent une peu reluisante 15e loge, avec un point d'avance sur la lanterne rouge, le CRBTO, semblent décidés à réaliser un résultat probant lors de leur sortie cet après-midi face aux Banlieusards de Boumerdès, qui restent sur un bon nul chez les Aquafortins du CRBBK. Toutefois, la mission ne s'annonce pas du tout facile pour les coéquipiers de Belkacem Iftissen face à une accrocheuse formation de l'ESMB, désireuse d'enrichir son capital-points et d’améliorer sa position au classement .Néanmoins, les gars d’Akbou sont capables de se surpasser pour ne pas retourner à la case de départ. En effet, tous les joueurs interrogés ne parlent que d'une seule chose : arracher les points mis en jeu, pour poursuivre le reste du parcours dans la sérénité : «Nous sommes tenus de réagir pour sortir de l'impasse», affirme, entre autres, le milieu offensif Azouaou. Le ton est donc donné. On est plus que décidés au sein de cette formation à ne rien lâcher.

Zahir Ait Hamouda