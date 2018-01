Ouchène dernière recrue

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 321 lecture(s)

C’est officiel. La direction de la JSM Béjaïa a réussi, hier matin, à s’offrir les services du désormais ex-arrière latéral droit du MC Oran, Takfarinas Ouchène.

Ce dernier a signé un contrat de 18 mois. Ayant déjà évolué par le passé à l’O Médéa et la JSK, le jeune défenseur de 24 ans portera désormais le n° 13 sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Pour rappel, Ouchène est la 4e et dernière recrue du club, après l’engagement des deux portiers, Khedaïria et Merzougui, ainsi que le transfuge du MC El Eulma, l’axial Ziane Cherif.

La reprise sans Hadjidj

Après avoir bénéficié de 48 heures de repos suite à une semaine de travail physique intense, les joueurs de la JSMB ont repris du service dans l’après-midi d’avant-hier, dimanche, sous la houlette du staff technique, pour poursuivre les préparatifs du rendez-vous de vendredi en déplacement contre le CRB Aïn Fakroun. Cette première séance de la semaine, qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, fut marquée par une seule absence, celle du milieu Lokman Hadjidj. Quant aux cinq éléments de l’équipe réserve, Mecrèche, Mebarki, Zamoum, Ghanem et Boughanem en l’occurrence, ayant pris part au dernier match de Dame coupe contre le Paradou AC, ils ont réintégré à nouveau l’équipe A, en prévision du match contre le CRBAF. Pour sa part, le staff technique, qui dispose encore de trois jours pour peaufiner la préparation de l’empoignade, ô combien importante, face aux Tortues, peut s’enorgueillir d’avoir sous la main un groupe de joueurs visiblement motivés, pour aller chercher un autre résultat positif, afin de confirmer la dernière victoire signée à domicile contre le RC Relizane (1 - 0) et espérer, par la même occasion, se rapprocher davantage du podium. À ce propos, l’auteur de l’unique but du succès contre le RCR, le milieu Hamza Ouanes, dira : «Toutes les conditions sont réunies pour nous assurer une bonne préparation en prévision de ce duel. L’équipe est sur une bonne dynamique de deux victoires de suite et il s’agira désormais de gérer les prochains matchs avec le même esprit conquérant. Le groupe est déterminé à relever d’autres défis à l’avenir. Et c’est dans cette optique qu’on ira à Aïn Fakroun vendredi».

Départ jeudi matin

En vue d’assurer une meilleure concentration pour le match contre le CRBAF, la délégation de la JSMB prendra la route de la ville voisine, Aïn M’lila, jeudi matin. Une fois sur place, les camarades du néo béjaoui, le portier Khedaïria, effectueront une séance légère sous la houlette du staff technique, pour récupérer de leurs efforts. Le lendemain matin, ils devront poursuivre leur chemin vers le stade Mohamed Alleg d’Aïn Fakroun, lieu de la rencontre, pour donner la réplique au CRBAF local, à partir de 15 heures, dans le cadre de la 17e journée de ligue 2 Mobilis.

