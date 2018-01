«J’ai choisi un grand club»

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 361 lecture(s)

Après avoir signé un contrat de six mois au profit du MOB, Oussama Benkouider, milieu de terrain, live ses impressions.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-vous à nos lecteurs…

Benkouider Oussama : Je suis né le 2 novembre 1990 à El Harrach, milieu offensif et j’ai joué dans plusieurs clubs, à l’image de l’ABS, du MOC, de l’OM, de l’USB et de la JSS dernièrement.

Vous avez signé pour six mois. Comment se sont déroulées les négociations ?

On a tout conclu rapidement, car j’avais envie de changer d’air. J’ai donc rapidement trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants du MOB. J’espère seulement que je serai à la hauteur des attentes de la direction et des supporters.

Vous avez signé un contrat sous forme de prêt. Pourquoi ?

Parce que je suis encore sous contrat avec la JSS, qui n’a pas voulu me libérer. Je n’ai pas eu le pouvoir de décision. Je me devais de me soumettre au souhait de la direction de la JSS.

Peut-on connaître vos objectifs avec le MOB ?

Ayant été séduit par le challenge sportif de ce club, je n’ai pas hésité à répondre favorablement aux contacts des dirigeants béjaouis. Le MOB est un grand club qui s’est imposé en un court laps de temps dans l’échiquier footballistique national. Le fait de jouer l’accession et terminer la phase aller sur le podium m’a beaucoup encouragé à signer au MOB. J’espère maintenant qu’on réalisera cet objectif à la fin de l’exercice en cours.

Les supporters attendent beaucoup de vous. Un message ?

J’ai déjà beaucoup d’amis qui jouent au MOB, à l’image de Maâmar Youcef, qui m’a parlé de la fidélité des Crabes pour leur club. Que voulez vous que je vous dise…J’espère être à la hauteur de leur confiance et donner le plus escompté pour un retour en Ligue 1 en fin de saison.

Entretien réalisé par Z. H.