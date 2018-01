Et de quatre pour le MC Béjaïa !

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 331 lecture(s)

La quatrième journée du championnat national de niveau 1 (poule B) a été favorable au MCB qui a dominé le FCA en décrochant sa quatrième victoire d’affilée, alors que l’En SB a gagné devant le FCB. La première rencontre, MCB contre le FCA, programmée à la salle OMS de l’Opow de Béjaïa a drainé un grand public qui est sorti très satisfait par la prestation des deux équipes, notamment le MCB où les joueurs ont fourni un grand spectacle avec de belles facettes de jeu. La partie a été dominée par le MCB qui a su imposer son rythme en gagnant par un score large de 8/0 (mi-temps 3/0) grâce aux réalisations de Belkacem Djouad (3), Tarrarist Mourad (2), Moumeni Fares (2) et de Ramdane Chemssedine (1). La formation d’Akbou a raté une multitude d’occasions devant le gardien du MCB qui a été un rempart devant les attaquants adverses. Pendant que les capés de Benali Tarik et de son adjoint Meridj Sofiane ont été plus réalistes et efficaces devant les bois. «La victoire d'aujourd'hui contre le FCA est amplement méritée et la dose aurait été plus lourde si ce n'était pas les ratages de nos joueurs devant une cage vide à maintes reprises. L’essentiel est la victoire avec un rendement assez bon devant un adversaire qui a opté pour la prudence et les contres attaques rapides. Ce qui est positif, est le compartiment défensif qui n'a encaissé aucun but contrairement aux matchs précédents. Le MC Béjaïa a été supérieur physiquement, techniquement et surtout tactiquement face à l'adversaire du jour. Un grand bravo aux joueurs», dira le coach du MCB. La seconde partie a réuni l’Entente Sportive de Béjaïa (En SB) et le Football Club de Béjaïa (FCB), un match très équilibré avec du suspense qui s’est étalé tout au long de la partie. Le dernier mot est revenu à l’En SB sur le score de 9/7. Avec ces résultats, le MCB garde sa première place avec 12 points, suivi du FCA avec 6 points, alors que la troisième place est partagé entre le FCB et le l’En SB avec 3 points chacun, l’Etoile de Béjaïa ferme la marche avec zéro point.

Z. H.