Guitoune a signé hier soir pour 24 mois

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 663 lecture(s)

Le désormais transfuge de Tadjenanet, le défenseur Ali Guitoune, a officialisé, hier soir, sa venue à la JSK, en paraphant un contrat de 24 mois.

Arrivé à Tizi-Ouzou à 4 heures du matin, le joueur, attendant le retour du futur président, Mellal, d’Alger, n’a signé qu’en début de soirée. Très content de jouer la phase retour sous les couleurs jaune et vert, le défenseur affirme que son objectif avec le club kabyle est de réussir une meilleure manche et aller loin en coupe d’Algérie. Une compétition lors de laquelle la JSK s’est qualifiée aux 8es de finale au détriment du RC Oued Rhiou à Tizi-Ouzou (2 – 0). A souligner que Guitoune était ainsi la troisième recrue hivernale du club, après les Hammar et Benyoucef. Les dirigeants kabyles attendent beaucoup de Guitoune, pour apporter un plus à l’équipe, notamment au compartiment défensif, maillon faible de la JSK.

Il fera sa première apparition face à l’USMB

Après avoir signé son contrat hier, Guitoune devrait entamer les entraînements avec son équipe aujourd’hui même. Il sera, sans doute, aligné vendredi prochain lors du match face à l’USMB, si Saâdi décide toutefois de l’aligner.

“J’apporterai un plus”

Après l’officialisation de son transfert, Ali Guitoune a affiché sa satisfaction, mais aussi sa détermination à réussir son passage à la JSK : «Je suis très heureux d’avoir intégré la JSK qui est un grand club. J’ai insisté pour venir jouer ici et je ferai tout pour apporter un plus à cette équipe. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider ma nouvelle équipe à réussir de belles choses Inchaalah. Je suis conscient des attentes du club et de la tâche qui m’est assignée. Je ferai tout pour être à la hauteur. Le club a recruté de bons éléments et je reste confiant quant à notre réussite en phase retour. Avec le travail et la solidarité de tous, la JSK reviendra en force», a-t-il déclaré. Interrogé sur les échéances à venir de son nouveau club, notamment la prochaine rencontre face à l’USMB et les matchs de coupe, le transfuge de Tadjenanet souligne : «Ce match est important pour le club et on le gagnera. Je veux entamer mon aventure par une victoire. Concernant Dame coupe, même si l’objectif principal de la JSK est de revenir en force en championnat, on jouera avec force la coupe d’Algérie. C’est clair, on sera sur tous les fronts afin de satisfaire les supporters de la JSK».

Belkalem a fait monter les enchers !

En plus de Guitoune, l’ex-défenseur international, Essaïd Belkalem, devait également signé un contrat de 18 mois avec la JSK toujours dans la soirée d’hier avec une clause libératoire au bout de six mois. Sauf que les négociations avec les dirigeants kabyles étaient très serrées. En effet au moment ou Guitoune était présenté à la presse vers 19h30, le cas Belkalem semblait bloqué et les négociations patinaient sur le nombre de mois à toucher en avance. Au moment ou Cherif Mellal parlait lui d’un accord conclu sur une avance de trois mois, du côté du joueur on faisait une fixation sur une avance de quatre mois. Ce qui a fait que le joueur n’avait pas signé comme convenu avec Guitoune. Surtout que les deux parties semblaient chacune camper sur sa position. Vers 19h30 Belkalem a fini par prendre sa voiture et quitter les lieux ou se déroulait la cérémonie de signature (Dans un hôtel de la ville de tizi-Ouzou). Au moment ou on mettait sous presse vers 20 heures, aucune avancée n’avait été enregistrée.

M. L.