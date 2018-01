Belkalem quatrième recrue

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 1218 lecture(s)

Il a fait monter les enchères, il a hésité, il a tenu tout le monde en haleine, mais il a fini par signer un contrat de dix huit mois avec son ancien club. Lui c’est Essaïd Belkalem qui a fini par contracter un nouvel engagement avec la JSK hier en soirée après avoir beaucoup tergiversé en exigeant une avance de quatre mois de salaires au moment ou les dirigeants kabyles lui en proposaient trois. Etant présent au moment de la signature de Guitoune, Belkalem ne voulait à ce moment là rien savoir en campant sur sa position. Il vite fait d’ailleurs de monter dans sa voiture et quitter l’hôtel ou se déroulait la cérémonie. Quelques instants plus tard, le contact est vite rétabli et le joueur fera son came back pour finalement accepter de parapher son contrat de dix huit mois avec une clause libératoire en fin de saison et surtout empocher tout de suite trois mois de salaires (avance). Le montant semblerait selon les indiscrétions est de trois cent millions mensuel. Belle opération pour la JSK, comme pour le joueur qui pour rappel était jusque là chômeur…

R. B.