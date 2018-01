La JS Azazga doit rebondir

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 398 lecture(s)

La JS Azazga a terminé la première partie du championnat à la 11e place. Lors de la dernière journée de cette première manche, les camarades de Benmokhtar ont arraché un précieux point en déplacement face au DRB Baraki (2 - 2).

Mais sur l’ensemble des matchs disputés depuis l’entame de la saison, les poulains de Chikhi Hocine n’ont pas été réguliers dans leurs résultats, ce qui s’est répercuté sur leur position au classement général. Cependant, le plus dur reste à accomplir, sachant qu’il reste encore quinze duels à disputer, c'est-à-dire 45 points en jeu. Tout reste, néanmoins, possible. L’équipe peut, en effet, remonter la pente et prétendre à un meilleur classement en fin de saison. Totalisant jusque-là 18 unités seulement, les gars d’Azazga peuvent réaliser un parcours meilleur durant la phase retour.

L’attaque rassure, la défense maillon faible

Lors de la première moitié de l’exercice sportif en cours, les attaquants ont été à la hauteur en crachant le feu à 19 reprises, faisant du compartiment offensif de la JSA l’un des meilleurs en championnat, en témoigne la deuxième place qu’elle occupe, derrière l’OMR El Annasser, qui, elle, totalise 24 réalisations. S’agissant, en revanche, de la défense, cette dernière ne rassure pas et le staff technique est appelé à vite trouver des solutions, pour prétendre à de meilleurs résultats lors de la phase retour. Sur les 15 matchs joués, le compartiment défensif a encaissé 20 buts. En somme, la défense a été le maillon faible de l’équipe durant cette première moitié du championnat.

4 victoires, 5 défaites et 6 nuls

Sur les 15 confrontations jouées, les protégés de Hocine Chikhi ont réussi à ne gagner qu’à quatre duels, alors qu’ils ont fait six matchs nuls. Les Azazguis ont laissé des plumes à cinq reprises. Beaucoup de points perdus au stade Tirsatine, ce qui a influencé sur le classement de l’équipe. Lors de la phase retour, les joueurs sont appelés à rebondir et à faire le plein à domicile, tout en tentant de récolter le maximum de points de l’extérieur, pour éviter de revivre les scénarios des précédentes saisons, durant lesquelles ils ont souffert le martyre pour assurer leur maintien en inter-régions (groupe Centre-est).

