Un championnat inter-wilaya pour les U17 et U15

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 245 lecture(s)

Dans le cadre de la détection des jeunes talents, la direction technique régionale d’Alger a instruit toutes les directions techniques de wilaya, relevant de ses prérogatives et susceptibles de rejoindre les différentes sélections nationales, pour procéder à une large prospection chez les U17, U15 et U13. Ces prospections seront, selon la directive, suivies par des regroupements des catégories concernées, à l’issue desquelles seront arrêtées les sélections qui représenteront la région au championnat inter-wilaya et au festival des jeunes footballeurs. Aussi, nous avons appris que le programme du championnat inter-wilaya pour les U17 et les U15 a été déjà communiqué aux différentes ligues. À cet effet, c’est la ligue de Boumerdès qui devrait ouvrir le bal avec l’organisation de la première journée, le 18 mars 2018, avant que Bouira n’accueille la 2ème journée, le 25 Mars 2018. La troisième sortie aura lieu à Tizi-Ouzou, le 14 avril 2018, et la 4ème journée sera abritée par la wilaya de Béjaïa. L’ultime journée de ce championnat inter-wilaya se déroulera à Alger, le 05 mai 2018. Concernant les U13, le festival aura lieu en début mai, ou après le mois de Ramadhan dans un lieu qui reste à désigner. Les modalités de participation devraient être communiquées dans les prochains jours aux différentes ligues, afin de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement de cette fête de football qui se veut grandiose. Aussi, dans le souci d’assurer une bonne prospection, la ligue de football de Tizi-Ouzou a mis en place une équipe de techniciens expérimentés pour une large prospection qui s’étalera sur un mois. Les sélectionneurs retenus ont, déjà, entamé leur sorties sur les terrains de la wilaya, depuis deux semaines.

S. K.