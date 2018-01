«Le titre de champion d’hiver est amplement mérité»

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 288 lecture(s)

Le premier responsable du FC Tadmaït, Hamid Mezioudène, revient dans cet entretien sur le parcours de l’équipe lors de la première manche du championnat honneur de Tizi-Ouzou et de ses chances d’accéder en Régionale 2.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez terminé la phase aller avec une nouvelle victoire en battant (2 à 0) la JSC Ouacifs, avec au finish le titre honorifique de champion d’hiver. Un commentaire ?

Hamid Mezioudène : Je pense qu’on a terminé cette phase aller sur une bonne note, avec une nouvelle victoire sur le score de 2 à 0 face à une bonne équipe de Ouacifs. On a aussi terminé en haut de la pyramide à la première place, avec trois points d’avance sur notre dauphin, l’Olympique Tizi Gheniff, qui compte un match de retard. Ce titre honorifique de champion d’hiver est amplement mérité. Il galvaniser le groupe pour la deuxième moitié de la saison.

Un mot sur le parcours réalisé jusque-là par l’équipe ?

Il a été positif, puisqu’on s’est distingués par des résultats probants. Sur les 14 matchs disputés, on en a gagné 10. On a donc fait 2 matchs nuls et essuyé deux défaites. Pour vous dire que le parcours est positif. On aurait même pu faire le plein, n’étaient les défaites surprises face à l’ES Assi Youcef lors de la première journée et celle concédée à Tizi Gheniff, qu’on aurait pu éviter si l’arbitre ne nous avait pas privés de deux penaltys flagrants. On a également aussi raté deux précieux points à domicile face à la JS Boukhalfa. Mais dans l’ensemble, je dirais que le FC Tadmaït a réalisé le parcours d’un champion.

Pensez-vous que le FCT a les moyens de jouer l’accession cette saison, après l’avoir ratée la saison dernière ?

Trois années après la création du club, on est sur la bonne voie. Et Inch’Allah, on accédera cette saison. Je pense qu’on a les moyens humains, matériels et financiers pour atteindre cet objectif. Actuellement, on profitera de la trêve, pour que l’équipe recharge ses batteries et prépare, comme il se doit, la phase retour.

Quelles seraient, selon vous, les équipes qui pourraient vous concurrencer pour le ticket de la montée?

La course pour l’accession sera rude et serrée pendant la phase retour. Quatre ou cinq équipes peuvent prétendre à cet objectif. Je peux citer l’Olympique Tizi Gheniff, la JS Boukhalfa, le CA Fréha, la JSC Ouacifs, et, à un degré moindre, le KC Taguemount Azzouz et le RC Betrouna. Mais on est confiants et optimistes et surtout déterminés à ne pas rater la montée cette saison, surtout qu’on aura un calendrier favorable pendant la manche retour avec 8 matchs à disputer au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït et 6 déplacements seulement. On devra juste continuer à faire le plein à domicile, tout en négociant, comme il se doit, nos sorties à l’extérieur. L’accession ne nous échappera pas inch’Allah.

Entretien réalisé par M. B.