Une nouvelle association sportive est née

La commune de Sidi-Aïch aura, désormais, une nouvelle association sportive dénommée Espérance sportive de Sidi-Aïch (ESSA). En effet, en présence de plus de 25 ex-sportifs, une assemblée constitutive s’est tenue le weekend dernier, au niveau du complexe sportif de proximité, situé sur les hauteurs de la ville, où il a été procédé à la création d’une association sportive dénommée Espérance sportive de Sidi-Aïch (ESSA). C'est une association communale à caractère sportif, qui aura, dans un premier temps, une seule discipline : le Karaté-Do. Il est également prévu, dans le programme d’action, la création d’autres activités à l’avenir. Au terme des travaux, un bureau, qui sera chargé de la gestion et le fonctionnement de l’association, a été voté. Les membres ont, à leur tour, désigné M. Malek Oukaci président de ladite association, qui sera secondé par Achour Zema, vice-président, Kamel Yakouben, secrétaire général, Karim Gougam, trésorier général, et Berkani Lounis, trésorier Adjoint. «Désormais, la commune de Sidi-Aïch s’enorgueillit d’avoir une autre association sportive qui vient s’ajouter aux autres déjà existantes, et on se doit de satisfaire le vœu des centaines d’amoureux du Karaté, en créant cette association qui fera parler d’elle, à l’échelle régionale et nationale», déclare le président de cette association. «L'objectif n'est pas de créer la concurrence avec l'autre club de la ville, mais de permettre à d'autres jeunes d’étaler leur talent puisqu’ils sont nombreux à vouloir pratiquer ce sport», a affirmé Malek Oukaci. «Dans quelques mois, on fera des champions d’Algérie, pourvu qu’on nous apporte de l’aide et du soutien», a-t-il conclu.

Samy H.