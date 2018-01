La reprise dans une bonne ambiance

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 381 lecture(s)

Le MOB a repris avant-hier les entraînements au stade de l’Unité maghrébine, sous la houlette du nouvel entraîneur, Rachid Bouarata, et de son adjoint, Moussa M’barek.

La reprise, qui s’est déroulée sans les Mouhli et Cheklam, blessés, a été précédée d’une réunion de la direction avec le staff technique et les joueurs, pour présenter, notamment, le nouveau coach au groupe. Celui-ci a pris la parole pour exposer les grandes lignes de sa politique et sa méthode de travail. Pour revenir à la séance d’entraînement d’avant-hier, celle-ci a été marquée aussi par la présence des quatre nouveaux Crabes, à savoir Hichem-cherif, Meziane, Benkouider et Semahi, qui sont qualifiés pour le prochain match contre le RCK, programmé pour vendredi prochain au stade de l’UMA à 16 heures. En prévision de ce duel, le coach Bouarata est appelé à composer un onze performant capable d’entamer la nouvelle aventure avec un succès, pour renouer avec les victoires et garder la place au podium, surtout qu’il aura à sa disposition tous les joueurs, à l’exception des deux blessés précités. Belhani Amar nouvel entraîneur des gardiens Après le limogeage de Mustapha Biskri et l’arrivée de Rachid Bouarata, Moussa M’Barek, entraîneur adjoint, et Belhani Amar, ancien gardien de l’ES Sétif et entraîneur des gardiens, ont intégré le staff technique. Ce dernier, qui a raté la séance de reprise, devait débuter hier son travail, pour préparer la prochaine confrontation.

Z. H.