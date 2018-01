Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 314 lecture(s)

Après avoir paraphé un contrat de 18 mois au MOB, Semahi Khallil fait part de ses ambitions.

La Dépêche de Kabylie: Quel est votre sentiment après avoir signé au MOB?

Semahi Khallil: Je suis très content d’avoir opté pour un grand club comme le MO Béjaïa. Je n’ai pas hésité à répondre favorablement au premier contact de la direction du club. J’espère, maintenant, être à la hauteur des attentes des dirigeants et du public du MOB.

Peut-on connaître vos objectifs avec votre nouveau club ?

Je suis venu pour contribuer à l’accession du MOB, qui possède le potentiel pour atteindre son objectif en fin de saison. Le MO Béjaïa ne se refuse pas. Et tout joueur ambitieux souhaite jouer et défendre ses couleurs, surtout après le parcours qu’il a réalisé en coupe d’Afrique. Avec la contribution de tout le monde, on peut replacer le club dans le palier supérieur.

N’avez-vous pas peur de la concurrence au milieu du terrain ?

Non pas du tout, au contraire, ça m’encourage à travailler plus pour m’imposer. Je vais faire de mon mieux pour gagner ma place et donner le plus escompté.

Un message aux supporters…

La galerie du MOB est connue au niveau national. Nous allons faire le maximum pour procurer de la joie aux supporters et maintenir le club sur le podium, synonyme de l’accession en fin de saison. Je les appelle à rester derrière l’équipe et soutenir les joueurs dans les moments difficiles, pour que tous nos efforts convergent en fin de saison vers un seul objectif : la montée.

Propos recueillis par Z. H.