Guitoune pas encore qualifié !

Nouvellement recruté par la JSK, Guitoune n’a pas été qualifié par la LFP, du moins jusqu'à hier après-midi.

Et pour cause, les responsables kabyles n’ont pas envoyé son dossier à temps à cette instance faute de… connexion internet. Par conséquent, le joueur n’a pas été qualifié, contrairement a Belkalem, qui a été pourtant le dernier à avoir signé avant-hier dans la soirée. Une situation pour le moins inattendue, mettant les dirigeants du club le plus titré d’Algérie dans l’embarras. A signaler que le défenseur, qui a pris part à la séance d’entraînement d’hier, n’a été mis au courant de sa non-qualification qu’au début de l’après-midi d’hier.

«Je compte sur les dirigeants et la compréhension de la FAF»

Voulant connaître l’avis du joueur sur cette question, nous avons pris attache lui : «Que voulez-vous que je vous dise… Cette affaire est d’ordre administratif et je compte sur les dirigeants pour trouver une solution. Je compte aussi sur la compréhension de la FAF. J’espère que le problème sera réglé», souhaite l’ex-joueur de Tadjenanet.

Benabderrahmane en appelle à la FAF

Le président intérimaire, Nassim Benabderrahmane, n’est pas resté les bras croisés concernant le cas Guitoune. En effet, aussitôt informé de la non-qualification du joueur, il a sollicité la Fédération algérienne de football ( FAF) , pour tenter de trouver une issue à ce problème. Joint au téléphone au début de l’après-midi d’hier, Benabderrahmane indique : «Guitoune n’a pas été qualifié, car son dossier n’a pas été envoyé à temps. Faute de connexion, le secrétaire a dû patienter pour pouvoir transmettre le dossier du joueur à la LFP. Je saisirai la FAF, pour demander une dérogation».

