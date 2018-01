Saâdi entame officiellement sa mission

Par DDK | Il ya 7 heures 38 minutes | 503 lecture(s)

Après la séance de la reprise effectuée avant-hier, les Kabyles se sont entraînés hier matin au stade du 1er Novembre. La séance a été marquée par la présence du nouvel entraîneur des Jaune et Vert, Nouredine Saâdi, qui a pris le temps de s’entretenir avec ses poulains, avant d’entamer le boulot. Côté effectif, Ali Guitoune, a effectué sa toute première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. En revanche, l’autre nouvelle recrue, Essaïd Belkalem, ne s’est pas entraînée avec le groupe. Il a eu une discussion avec le coach Saâdi au terme de laquelle il a été convenu que l’enfant de Mekla commencera ce matin le travail. En effet, les Kabyles s’entraînement encore aujourd’hui et demain, avant d’affronter l’USMB at home, vendredi à partir de 16 heures.

Regroupement demain

Par ailleurs, à l’issue de la dernière séance, prévue demain jeudi, les Kabyles rentreront en regroupement au niveau d’un hôtel de la ville, en prévision du match de l’USMB. Un duel lors duquel les équipiers de Redouani doivent impérativement sortir le grand jeu, pour espérer s’extirper du ventre mou du classement et glaner des marches.

Réunion direction - staff technique aujourd’hui

Sur un autre plan, les dirigeants de la JSK se réuniront aujourd’hui avec les deux entraîneurs Nouredine Saâdi et Hakim Boufenara. Selon une source proche de la direction, plusieurs sujets seront abordés entre les deux parties lors de ce conclave, y compris les contrats des deux concernés avec le club. Selon toujours notre source, Saâdi et Boufenara devront signer des contrats qui courent jusqu’à la fin de cet exercice sportif.