Le WR Bordj Menaïel veut s’offrir le leader

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 325 lecture(s)

Occupant la 3e place au classement avec 24 points dans son compte, le WR Bordj Menaïel en découdra, demain après-midi, avec le leader, l’USM Béjaïa, pour le compte de la 15e et dernière journée de la phase aller.

Un match à six points pour les deux équipes avec, d’un côté, le WR Bordj Menaïel qui veut réduire l’écart à deux points, et de l’autre, les Béjaouis, qui se présenteront sur le terrain de Takejrad pour gagner et creuser l’écart, surtout que le dauphin, la JS Bordj Menaïel, tentera de remonter samedi face à Gouraya Béjaïa. Une rencontre qui s’annonce palpitante entre le WRBM et l’USMB, qui se jouera, sans doute, sur de petits détails. Les capés de Rachid Boukhelif, qui visent l’accession en Régionale 1, ne perdent pas espoir d’atteindre cet objectif. Ils doivent battre le leader pour terminer cette phase aller sur une bonne note. Mais les Béjaouis ne l’entendront, sûrement, pas de cette oreille, eux qui comptent repartir avec un meilleur résultat possible, pour consolider leur fauteuil de leader.

Moulediouane veut mater M’Chedallah

La JS M’Chedallah, qui occupe la dernière place au classement, accueillera l’OS Moulediouane, qui a réussi une remontée spectaculaire lors de ses derniers matchs. Les gars de Moulediouane sont décidés à aller chercher les trois points à M’Chedallah, pour continuer leur ascension. Classés à la 9e place, les poulains de Kamel Arab ne jurent, en effet, que par la victoire face à la JSM. Ils sont décidés à revenir à la maison avec le plein et confirmer leur regain de forme.

Draâ El-Mizan attend de pied ferme le MC Bouira

De son côté, l’ES Draâ El-Mizan, en perte de vitesse, ne compte pas rater sa sortie au stade Boumghar de Draâ El-Mizan face au MC Bouira. Les Sudistes sont déterminés à rectifier le tir et à refaire surface en engrangeant les points qui seront mis en jeu. Mais les gars de Bouira ne se présenteront pas en victime expiatoire, eux qui veulent repartir avec un bon résultat.

Massi Boufatis