Un bon test d'évaluation

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 259 lecture(s)

Profitant de la trêve forcée du championnat en raison de la tenue de l’AGE de la LFWB, la formation du RC Seddouk a livré une rencontre amicale face à l’O Feraoun qui évolue dans le palier Pré-Honneur. La partie a été très disputée d'ailleurs et caractérisée par un niveau de jeu fort acceptable, qui s'est achevée sur un score de trois buts à un (3 –1) en faveur de Seddouk avec des réalisations signées Nadir Benslimane, Billal Benmokhtar et Syphax Bennacer et Bouzid Djaafri pour l’OF. Au delà du résultat technique, cette rencontre aura permis aux deux coaches en présence de jauger le niveau technique de l’ensemble de leurs éléments, tout en permettant à l’ensemble des joueurs d'avoir un volume de jeu consistant, avant d’effectuer les derniers réglages et se préparer le mieux possible pour la reprise du championnat vendredi prochain. En somme, ce fut une belle joute qui a été plus que bénéfique aux deux formations qui sont en tête de leurs groupes respectifs et qui veulent améliorer leur cohésion notamment les Vert et Noir qui s'apprêtent à disputer un derby face au SRB Tazmalt. Idem pour les olympiens de Feraoun qui mènent le bal en Pré-Honneur et qui auront au menu le voisin et principal concurrent à la montée le NRB Semaoun dans la chaude explication de la même journée. Les coéquipiers de Meddour Ayoub ont voulu profiter de ce match test, eux qui n’ont pas joué depuis plus de deux semaines (exempt) pour se tenir prêts au prochain derby explosif.

Zahir Ait Hamouda