C’est la trêve hivernale

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 391 lecture(s)

Le championnat honneur de Bouira, qui compte deux groupes (A et B) est, depuis le 14 janvier, au repos. Une trêve hivernale qui s’étalera jusqu’au 25 janvier et qui permettra aux équipes des deux groupes de faire le point sur une phase aller très tumultueuse, ayant débuté tardivement. Ainsi donc, il est question lors de cette période de repos de recharger les batteries, afin d’aborder la phase retour dans de meilleures conditions. Une pause au goût d’inachevé, néanmoins, puisqu’il reste encore des rencontres non disputées et des affaires non encore élucidées dans les deux groupes A et B. Toutefois, dans le groupe A, c’est le NM Lakhdaria qui termine à la première place avec 23 points, suivi de l’OC Adjiba (21 points). Dans le groupe B, c’est le DRB Kadiria qui termine sur le fauteuil de leader avec 20 points, suivi de près par l’A Bordj Okhriss et la JS Bouaklane, avec 17 points chacun. Le RC Haïzer, quant à lui, occupe la quatrième loge avec 16 unités, alors que le HC Aïn Bessam et le CR Thameur suivent juste derrière avec 15 points.

M’hena A