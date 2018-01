Un duel à grand enjeu

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 234 lecture(s)

Le match retard devant mettre aux prises la JS Ouacifs avec l’O Tizi Gheniff, rentrant dans la cadre de la mise à jour de la 12e journée, se jouera demain vendredi à partir de 15 heures. Une rencontre à grand enjeu, notamment pour les Olympiens de Tizi-Gheniff, qui auront là une bonne aubaine de rejoindre le FC Tadmaït à la première place. Un pari qui s’annonce, toutefois, difficile pour l’O Tizi-Gheniff qui aura, sans doute, fort à faire face aux poulains du duo Bekoud - Amrouche, qui auront à cœur de se racheter après leur défaite concédée le week-end dernier à Tadmaït. Un enjeu qui donnera un plus de piquant à cette empoignade qui promet de chauds débats entre deux prétendants à l’accession. Auteurs d’un bon parcours, les deux antagonistes du jour ne vont assurément pas lésiner sur les efforts pour achever cette phase aller sur une bonne note. Classée à la 5e place, la JSC Ouacifs, qui compte 10 points de retard sur le leader, est condamnée à gagner pour conserver, un tant soit peu, ses chances de revenir dans la course au titre. Aussi, tout autre résultat que la victoire, demain vendredi, n’arrangerait pas les affaires des locaux. Une donne qui compliquera la tâche des Olympiens de Tizi-Gheniff qui devraient faire preuve de beaucoup de volonté et d’esprit d’équipe sur le terrain, pour éviter de revenir bredouille à la maison.

S. K.