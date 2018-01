Avec 7 à 12 mois de salaires impayés

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 425 lecture(s)

Les 17 entraîneurs des jeunes catégories et fonctionnaires du MOB ont été demis de leurs fonctions pour avoir déclenché une grève illimitée. Hier matin, ils ont organisé un point de presse pour élaborer la stratégie à suivre afin de récupérer leur dû, qui varie, selon eux, «entre 7 et 12 mois d’impayés». Prenant la parole, Mourad Ikhlef a condamné la décision du président du conseil de gestion et président du CSA/MOB, Mustapha Rezki : «Je pense que c’est une décision abusive, car nous avons appliqué le règlement à la lettre, avant d’entamer le mouvement de grève. En plus, on n’a demandé que nos droits, sachant que certains ne sont pas payés pendant 12 mois. C’est trop ! On est actuellement en contact permanent avec l’inspection du travail qui nous aide pour récupérer notre argent par la force de la loi. Et si par malheur nos revendications ne sont pas satisfaites, on sera obligés de passer par la justice, chose qu’on ne souhaite pas par amour à ce club», menace-t-il.

Z. H.