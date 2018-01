Premier test pour Bouarata

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 312 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre, demain, d’une belle empoignade entre le MO Béjaïa et le RC Kouba, un match comptant pour la 17e journée de Ligue 2 Mobilis. Ce match qui intervient après une défaite en championnat et une qualification en coupe d’Algérie (1/8es) sera le premier test pour le nouvel entraîneur du MOB, Rachid Bouarata. Le coach aura à sa disposition tous les joueurs, y compris les quatre nouvelles recrues qui sont officiellement qualifiées, hormis Mouhli et Cheklam blessés. Bouarata aura l’embarras du choix, surtout au milieu de terrain avec l’arrivée de Semahi et Benkouider et les places seront difficiles à gagner. Le gardien Bencherif reste indétrônable malgré l’arrivée de Meziane Lyes de l’USMB. La défense reste le compartiment le plus stable et sera reconduit à un joueur près après le retour de Salhi qui peut reprendre sa place sur l’aile gauche. En attaque et après la venue de Hichem Cherif qui a inscrit son premier but lors de son premier match avec le MOB, risque de voir Noubli et Soltane débuter la partie sur le banc de touche même si la dernière décision revient au coach. Sur un autre volet, la direction a régularisé dernièrement tous les joueurs en leur offrant deux mensualités, pour les motiver encore plus afin de maintenir cette cadence de bons résultats pour espérer atteindre l’objectif tracé à la fin de la saison.

Mouhli opéré aujourd’hui

Le joueur Yanis Mouhli du MOB, victime d’une blessure (Hernie discale), sera opéré aujourd’hui dans une clinique privée. L’enfant d’Aokas sera absent pendant 3 à 4 semaines, ce qui le privera des quatre prochains matchs du championnat.

Réunion des actionnaires hier soir

Le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki en collaboration avec le président du CA/MOB, Amar Boudiab, a provoqué une réunion des actionnaires pour débattre de la situation financière du club. Cette réunion est, aussi, une occasion pour le président du conseil de gestion de faire le bilan de la phase aller et des perspectives pour cette seconde partie du championnat, où le MOB concoure pour décrocher l’un des trois tickets pour l’accession en Ligue 1.

Z. H.