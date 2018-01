«On fera le maximum»

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 256 lecture(s)

Le joueur du MOB, Yacine Salhi, parle dans cet entretien du prochain match face au RCK et de l’avenir du club.

La Dépêche de Kabylie : Un match très important vous attend demain contre le RCK. Comment l’aborderez-vous ?

Yacine Salhi : Malgré la difficulté de la tâche devant une bonne équipe du RCK, on fera tout pour gagner la rencontre et se racheter de notre défaite à Oran devant l’ASMO et garder notre place sur le podium. Le match ne sera pas facile pour les deux équipes car le RCK renferme de très bons éléments qui cumulent une expérience non négligeable. Certes ils ont mal débuté le championnat, mais lors de la seconde moitié de la phase aller, ils ont repris confiance en réalisant de bons résultats. Nous concernant, on fera de notre mieux pour empocher les trois points surtout que notre équipe s’est renforcée avec la venue de joueurs qui peuvent donner le plus escompté lors de cette seconde phase.

Un message au public ?

Après le renfort et la venue de quatre nouveaux joueurs et l’arrivée d’un entraîneur qui n’est plus à présenter, le public a le droit de hisser haut son objectif et de demander plus. Nous sommes en course pour le championnat et la coupe d’Algérie et nous ferons le maximum pour atteindre notre objectif principal qui est d’accéder en Ligue 1 et aller le plus loin possible en dame coupe.

Entretien réalisé par Z. H.