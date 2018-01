Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 359 lecture(s)

Pour le défenseur Mohamed Guemroud, son équipe prépare convenablement le rendez-vous face à l’USMB. Il affirme que seule la victoire intéresse les Jaune et Vert.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation de l’USMB ?

Guemroud : On prépare le match dans la sérénité et nous sommes concentrés sur notre sujet. Ce rendez-vous est très important et il faut bien le négocier. Après avoir perdu le premier match de la phase retour, on veut se racheter à commencer par le match face à l’USMB.

Qu’avez-vous à dire sur la venue de Saâdi à la tête de la barre technique ?

Saâdi est un coach qui n’est pas à présenter, il a fait ses preuves dans les différents clubs où il a travaillé. C’est un entraîneur très expérimenté et avec lui, on réalisera de belles choses. On fera tout pour réussir un bon parcours lors de cette phase retour.

Vous paraissez déterminés à vous offrir l’USMB ?

Ce match est très important et seule la victoire nous intéresse. Contrairement à ce que pensent certains, le match ne sera pas facile malgré que notre adversaire se trouve à la dernière place. Cependant, on jouera sur notre terrain et on doit gagner la partie. Notre objectif est de réussir une bonne phase retour, ce qui passe par une victoire vendredi prochain.

Vous êtes pressenti pour jouer titulaire en l’absence de Redouani. Êtes-vous prêt ?

Je travaille durement et je suis toujours prêt à accomplir ma tâche si le coach décide de m’aligner. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mon équipe à réussir un bon résultat. Nos supporters attendent beaucoup de nous et nous devons les satisfaire en gagnant cette partie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi