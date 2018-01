Chérif Mellal rassure

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 1295 lecture(s)

Comme annoncé précédemment, la nouvelle recrue kabyle, Ali Guitoune, n’a pas été qualifiée par la LFP, car son dossier a été envoyé en retard par les dirigeants de la JSK. Cependant, les responsables du club ont saisi la ligue et la FAF pour tenter de régler le problème. Même si la FAF ne devait prendre sa décision qu’en fin de journée d’hier, le futur président de la JSK, Cherif Mellal, confirmait que le club «a saisi la FAF et la ligue pour régler ce cas et ce n’est pas encore tranché. Cependant, on a reçu des garanties que le joueur sera qualifié,» rassurait-il hier en milieu de journée.

M. L.