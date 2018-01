Ce sera tranché dimanche

Par DDK | Il ya 6 heures 3 minutes | 475 lecture(s)

La qualification du nouveau défenseur de la JSK, Guitoune, qui a pour rappel paraphé son contrat avec les jaune et vert la nuit de la clôture des engagements, n’est toujours pas validée au niveau de la Ligue Nationale de football pour une histoire de dossier transmis en retard (quelques minutes après expiration de l’échéance fixée à minuit). S’exprimant sur le sujet, avant-hier lors de sa rencontre avec les anciens de l’équipe à Tizi-Ouzou, Chérif Mellal, le nouveau décideur du club, a laissé entendre que la direction «attend sa qualification d’un moment à un autre». Aux dernières nouvelles, la question sera tranchée dimanche prochain lors de la réunion du bureau fédéral prévue à Sétif et à laquelle assistera le président de la LNF. Il est à signaler que le BF aura à se pencher lors de ce conclave sur les dossiers d’interdiction de recrutement de certains clubs concernés par les litiges introduits par des joueurs non régularisés au niveau de la CRL.

R. B.