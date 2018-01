Défaite interdite pour les deux équipes

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 325 lecture(s)

C’est le baisser de rideau sur la phase aller du championnat Régionale 1, avec le déroulement de la 15e et dernière journée.

Les yeux seront braqués sur le stade d’Azeffoun, qui abritera le choc entre l’ES Azeffoun et le CRB Tizi-Ouzou, deux équipes qui souffrent le martyre en ce moment. Les Marins d’Azeffoun et les Communards de Tizi-Ouzou sont condamnés à réaliser la victoire, vu qu’ils se battent déjà pour le maintien en Régionale 1. L’équipe d’Azeffoun, qui part avec les faveurs des pronostics, du moment qu’elle joue à domicile et devant son public, ne compte pas rater l’occasion d’arracher la victoire et s’éloigner de la zone rouge. Mais les poulains de Chabane Meftah, qui ont renoué avec la victoire face à l’USM Draâ Ben Khedda, ne comptent pas se présenter sur le terrain en victimes expiatoires. Les Communards sont décidés à confirmer leur regain de forme, en allant chercher la victoire au stade d’Azeffoun, pour gagner quelques marches au classement. Ce sera un match déterminant pour les deux équipes. Alors, qui aura le dernier mot ? L’ES Azeffoun ou le CRB Tizi-Ouzou ? On le saura au coup de sifflet final de l’arbitre.

L’USMDBK décidée à rebondir face à Rouiba

Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda, qui ont laissé des plumes la semaine passée au stade Oukil Ramdane face au CRB Tizi-Ouzou, accueilleront leurs homologues du WA Rouiba, au stade Oukil Ramdane. Une rencontre à six points que les camarades de Madjid Meghrici ne comptent pas rater. Sous pression, le coach Nacer Zekri est appelé à trouver la bonne recette pour permettre à l’USMDBK de rafler la mise et de terminer cette phase aller sur une bonne note. En tout cas, les joueurs se sont bien préparés durant la semaine, pour attaquer le match de cet après-midi avec la ferme intention d’empocher les trois points et rien d’autre. Mais gare à un autre faux pas ! La formation de Rouiba ne se présentera pas à Tizi-Ouzou pour faire du tourisme. La bande de Nacer Zekri est avertie.

La JS Akbou veut boucler l’aller en apothéose

Restant sur un bon succès mardi dernier face à l’ESM Boudouaou, lors de la mise à jour du championnat, les protégés de Fetiouane seront appelés, cet après-midi, à en découdre avec le CRBBK à Awzellaguen, pour le compte de l’ultime étape de la phase aller. Soit l'une des grosses pointures de la Régionale 1. Une rencontre difficile devant les Aquafortins, qui occupent la seconde marche du podium, derrière l’intouchable leader, l’ESG. Cela dit, la JS Akbou n'a plus le choix si elle veut vraiment conserver ses chances de maintien intactes. Pour les coéquipiers de Khettal, seul un résultat positif à Awzellaguen cet après-midi les confortera dans leur quête de glaner des marches au classement et, par la même occasion, sortir de la zone de turbulences. La prestation fournie mardi dernier face à l' ESMB laisse penser que l'équipe a du caractère, puisqu’elle a réussi à prendre le jeu à son compte et dominer son vis-à-vis .C'est dire donc que cette formation d’Akbou a des arguments à faire valoir face à son invité qui viendra dans le sud de la vallée, pour arracher les trois points et garder un œil sur le chef de fil.

M. B. et Z. A. H.