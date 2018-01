Belle affiche !

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 289 lecture(s)

Le match attraction du jour, en dehors de l’affiche WRBM - USMB d’hier (vendredi), c’est celui qui opposera cet après-midi, au stade de l’Opow, Gouraya Béjaïa à la JS Bordj Menaïel. Un chaud duel déterminant pour les deux protagonistes. D’ un côté une formation drivée par Bouchetta qui reste sur une spirale de résultats négatifs, avec deux points de récoltés uniquement, et de l’autre, une équipe de la JS Bordj Menaïel qui occupe le joli fauteuil de dauphin, à deux unités seulement du leader, qui n'est autre que l’USMB. Voilà donc une opportunité qui se présente aux coéquipiers de Hadjara pour s’offrir les points mis en jeu et se permettre un petit bol d’air frais. Toutefois, les protégés de Saïd Bouchaffa seront certainement mis à rude épreuve face aux gars de la JSBM, qui ont le vent en poupe depuis l’entame de cette première moitié de championnat. Ceux-ci sont, en effet, décidés à arracher la meilleure performance possible en terre bougiote et, pourquoi pas, viser le titre honorifique de champion d’hiver, si le leader unioniste laisse toutefois des plumes chez le WRBM (match joué hier, ndlr) .Voilà, en somme, ce qui promet une chaude et indécise empoignade entre deux formations aux destins opposés et qui pratiquent du beau football. L’autre match de ce samedi mettra aux prises l’US Soummam avec le CR Zemmouri. Une rencontre prévue à 15 heures.

Zahir Ait Hamouda