Désignation de trois anciens arbitres pour gérer la compétition

Après l’annulation de la dernière AGE et l’intervention de la commission fédérale, qui a gelé les compétitions pour le week-end en cours, la FAF a dépêché le président de la LRFA, en l’occurrence Nouredine Boulefaât, avant-hier jeudi, pour une réunion de travail avec les responsables des clubs affiliés à la LFWB. Une rencontre qui s’est déroulée au salon d’honneur de l’OPOW de Béjaïa. Finalement, le premier responsable de la LRFA a désigné, avec un commun accord avec les clubs, trois membres de la commission d’arbitrage, que sont Hachemi Mostefaï, Zahir Idirène et Kamel Benahmed, pour gérer la compétition, en attendant la tenue d’une AGE dans les prochains jours. Pour l’heure, l’on a décidé de reprendre la compétition chez les jeunes pour le week-end (vendredi 19 et samedi 20 janvier), avant celle des championnats honneur et pré-honneur, programmée pour le week-end prochain (26 et 27 janvier - 11e journée). Selon les informations recueillies auprès de M. Mostefaï, il a été décidé de programmer des journées, un mardi par mois, pour rattraper le retard accusé jusque-là et permettre à la LFWB de boucler les championnats des deux paliers dans les délais.

