Taguemount Azouz - Betrouna, le choc

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 338 lecture(s)

Le tirage au sort des huitièmes et des quarts de finale de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou, effectué avant-hier au siège de la Ligue, a donné lieu à de belles affiches. A commencer par l’empoignade qui mettra aux prises le KC Taguemount Azouz avec le RC Betrouna. Deux pensionnaires de la division honneur qui affichent la bonne santé en championnat et qui vont donner le meilleur d’eux-mêmes, pour se qualifier au prochain tour. L’autre confrontation qui ne manquera pas d’intérêt sera celle qui opposera l’ASC Ouaguenoun, en difficulté en championnat, au CA Freha, un des prétendants à l’accession. Dans ce match, les locaux, qui n’ont que la coupe pour sauver leur saison, ne sont pas partis pour passer un après-midi de tout repos face aux jeunots d’Ath Djennad, plus que jamais déterminés à aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire. Dans les autres rencontres de ces huitièmes de finale, les trois autres sociétaires de la division honneur, à savoir l’AC Yakouren, l’ES Assi Youcef et le vainqueur du match CRB Mekla - ES Tigzirt, affronteront respectivement la JS El Kelaâ, l’US Djemaâ Saharidj et la JS Mechtras. Des adversaires de la division pré-honneur, certes, mais qui ne seront pas facile à manier. Pour sa part, la JS Tadmaït ira rendre visite à l’USK Aït Aissa Mimoun, dans une partie qui s’annonce équilibrée. Enfin, le dernier match de ce tour mettra aux prises l’US Tala Athmane avec la JS Tala Tegana dans une rencontre qui promet d’être alléchante entre deux équipes évoluant dans deux groupes pré-honneur différents et qui ambitionnent d’accéder en division honneur. Pour les quarts de finale, ils seront marqués par les chocs qui opposeront les vainqueurs des matchs KCT Azouz - RC Betrouna, ASC Ouaguenoun - CA Freha et CRB Mekla ou ES Tigzirt - AC Yakouren.

S. K.