Mellal en appelle à la famille de la JSK

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 1819 lecture(s)

Le futur président de la JSK, Cherif Mellal, a réuni, avant-hier, la famille du club à Tizi-Ouzou, pour discuter autour de la concrétisation d’un projet en faveur de la JSK.

D’anciens joueurs, athlètes et même supporters ont répondu présents à cette réunion, à savoir Iboud, Yousfi, Younsi, ainsi que d’anciens dirigeants, à l’image de Kerrouche et l’ancien avocat Berkani. D’emblée, Cherif Mellal a parlé de son projet, avant de laisser la parole à Yousfi Salah pressenti pour s’occuper de la formation au sein du club kabyle. Son exposé était instructif et a été suivi attentivement par les présents. Le membre du CSA, Meftah Hanine, également présent, a, quant à lui, tenu à répondre à l’intervention de Moh Younsi, qui tient le CSA responsable d’une partie des malheurs administratifs du club. Ayant pris la parole à la fin de la réunion, Mellal a affirmé que les interventions étaient très importantes, sollicitant l’aide de tout le monde afin de tirer la JSK vers le haut. Il est à signaler qu’avant l’entame de la rencontre d’avant-hier, les organisateurs ont procédé à la distribution de l’organigramme du club et le projet de restructuration de la SSPA/JSK, un document qui résume le projet du futur président. Ce dernier déclare: «Les gens qui sont venues à la réunion veulent tous un changement. Ça motive d’être entouré par ce beau monde. On va s’entraider, inchaalah, pour redorer le blason de l’équipe», a déclaré Cherif Mellal. Il ajoute: «On commencera par le côté technique et sportif, puis le côté administratif. Je peux vous dire qu’il y a un gros travail à faire», a-t-il conclu.

Il sera officiellement président jeudi prochain

Le futur président de la JSK, Cherif Mellal, sera installé officiellement, jeudi le 25 janvier, lors de l’AGO de la JSK, fixée pour cette même date. Cherif Mellal a déjà entamé sa mission, en s’occupant du recrutement de Belkalem et de Guitoune, en payant même un mois de salaire aux joueurs. Il prendra ainsi les commandes, après que la JSK a été gérée par deux directoires. Le premier présidé par Sadmi et le second par le trio Madjène, Zouaoui et Aït Djoudi. Mellal compte faire de son mieux, pour que la JSK retrouve son lustre d’antan.

La FAF tranchera sur le cas Guitoune demain

La FAF tranchera sur le cas de la nouvelle recrue kabyle Ali guitoune, demain, lors d’une réunion. Le joueur n’est, en effet, pas encore qualifié, étant donné que la direction de la JSK a envoyé son dossier en retard. Il est à signaler que le président intérimaire, Nassim Banabdarahmane, a rallié la ligue professionnelle de football, avant-hier, pour donner les preuves que le dossier du joueur a été envoyé à temps. Selon lui, c’est un problème de connexion qui n’a pas permis à ce que le dossier Guitoune arrive à temps à la LFP. Le président Cherif Mellal a également affirmé, mercredi passé, qu’ils ont reçu des garanties pour que Guitoune soit qualifié à la JSK.

M. L.