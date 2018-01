La deuxième place en jeu

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 301 lecture(s)

La salle OMS du stade de l’Opow de Béjaïa abritera aujourd’hui deux belles affiches, la première mettra aux prises l’En SB et l’Et SB, la seconde sera celle du FCB contre le FCA, deux matchs comptant pour la cinquième journée du championnat national de futsal niveau 1. Le premier match programmé à 16 heures est celui qui réunira le FC Béjaïa, 3e au classement avec 3 points au compteur et qui a été défait lors de la dernière journée par l’En SB (9/7) et le FC Akbou, 2e au classement avec 6 points et qui a été battu par le leader, le MCB (8/0). C’est ainsi un match qui revêt une grande importance pour les deux équipes qui aspirent jouer à fond leurs chances pour s’offrir cette seconde place en l’absence du leader, le MCB qui est forcé au repos. Ce match qui drainera surement un grand public sera arbitré par un trio composé de Fahem, Cherfi et Rabhi. Le second match programmé à 18 heures opposera l’Entente de Béjaïa qui a gagné son dernier match contre le FCB, à l’Etoile de Béjaïa qui a été forcé au repos le week-end passé, un derby qui promet beaucoup et qui sera arbitré par le trio Oudai, Sidane et Messaoudi.

Z. H.